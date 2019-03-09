Выпуск новостей за 11:00: Программа "Доступные лекарства". Венесуэла без электричества

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 11:00 – с 1 апреля вместо бумажных рецептов врачи будут выписывать электронные. Вся цепочка на пути к выдаче медикаментов будет проходить через электронную систему здравоохранения. Уже третий день 15 из 23 штатов Венесуэлы остаются без электричества. Постепенно исчезает мобильная связь, ведь зарядить телефоны негде. Прекратили работу аэропорты, вокзалы

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