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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
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      Выпуск новостей за 11:00: Программа "Доступные лекарства". Венесуэла без электричества

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 11:00 – с 1 апреля вместо бумажных рецептов врачи будут выписывать электронные. Вся цепочка на пути к выдаче медикаментов будет проходить через электронную систему здравоохранения. Уже третий день 15 из 23 штатов Венесуэлы остаются без электричества. Постепенно исчезает мобильная связь, ведь зарядить телефоны негде. Прекратили работу аэропорты, вокзалы

      Также в выпуске:

      Главные фигуранты по делу о хищении в "Спецтехноэкспорте" вышли из СИЗО под залог.

      Украина запретила въезд австрийскому журналисту – из-за того, что он посещал оккупированные Россией территории и использовал штампы кремлевской пропаганды в своих материалах.

      Ко дню рождения Тараса Шевченко полномочные послы 13 стран записали видео, где декламируют отрывки из его поэзии.

      В Киеве пассажиры снесли автомобиль, припаркованный на путях трамвая.

       

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      Теги: Новости Украины Венесуэла Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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