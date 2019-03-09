Випуск новин за 11:00: Програма "Доступні ліки". Венесуела без електрики

У випуску новин за 9 березня станом на 11:00 – з 1 квітня замість паперових рецептів лікарі виписуватимуть електронні. Весь ланцюжок на шляху до видачі медикаментів проходитиме через електронну систему охорони здоров'я. Вже третій день 15 з 23 штатів Венесуели залишаються без електрики. Поступово зникає мобільний зв'язок, адже зарядити телефони ніде. Припинили роботу аеропорти, вокзали та метро.

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