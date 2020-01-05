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      Выпуск новостей за 11:00: Пропаганда РПЦ. Снегопады в Израиле

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 11:00 – Российская православная церковь в Украине уподобляется пропаганде, которая идет со стороны российского государства. Об этом заявил предстоятель православной церкви Украины митрополит Епифаний. Израиль накрыла непогода. Погибли по меньшей мере два человека. На склонах горы Хамонд, на севере страны выпал первый снег.

      Также в выпуске:

      По окрестностям Водяного утром выпустили не менее восьми мин калибра 82 миллиметра, сообщают в штабе ООС.

      Очередная волна конфликта на Ближнем Востоке набирает обороты. США отправляет в Кувейт четыре тысячи своих военных.

      В течение лета 2014 года российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся с территории России. Это отчет Bellingcat.

      Главные новости 4 января: последствия смерти Сулеймани и двое военных подорвались на Донбассе
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      Теги: РПЦ Новости Израиля Выпуск новостей
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