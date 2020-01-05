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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ
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      Випуск новин за 11:00: Пропаганда РПЦ. Снігопади в Ізраїлі

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 січня станом на 11:00 – Російська православна церква в Україні уподібнюється пропаганді, яка йде з боку російської держави. Про це заявив предстоятель православної церкви України, митрополит Епіфаній. Ізраїль накрила негода. Загинули щонайменше двоє людей. На схилах гори Хамонд, що на півночі країни, випав перший сніг.

      Також у випуску:

      По околицях Водяного зранку випустили щонайменше вісім мін калібру 82 міліметри, повідомляють в штабі ООС.

      Чергова хвиля конфлікту на Близькому Сході набирає обертів. США відправляє до Кувейту чотири тисячі своїх військових.

      Упродовж літа 2014 року російська артилерія як мінімум 149 разів обстріляла українську територію. У 137 випадках вогонь вівся з території Росії. Це звіт Bellingcat.

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      Теги: Випуск новин Новини Ізраїля РПЦ
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