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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 11:00: Протест в Мариуполе. Пропавшие моряки

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 11:00 – в Мариуполе около сотни людей устроили митинг под офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Людмила Денисова назвала имена шестерых моряков-украинцев, которые пропали в Атлантическом океане во время кораблекрушения судна "Бурбон Род".

      Также в выпуске:

      Ночь на Востоке прошла под минометным огнем врага. К счастью, обошлось без потерь для наших армейцев.

      Нетрезвый водитель в Киеве сбил мотоциклиста, хотел сбежать с места аварии, а потом еще и полез в драку с прохожими, которые пытались его задержать.

      Юлия Мендель попала в очередной скандал с журналистами во время пресс-конференции Владимира Зеленского.

      blog_ava
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      Теги: ОБСЕ Выпуск новостей
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