Выпуск новостей за 11:00: Протест в Мариуполе. Пропавшие моряки

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 11:00 – в Мариуполе около сотни людей устроили митинг под офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Людмила Денисова назвала имена шестерых моряков-украинцев, которые пропали в Атлантическом океане во время кораблекрушения судна "Бурбон Род".

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