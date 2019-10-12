Выпуск новостей за 11:00: Протест в Мариуполе. Пропавшие моряки
В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 11:00 – в Мариуполе около сотни людей устроили митинг под офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Людмила Денисова назвала имена шестерых моряков-украинцев, которые пропали в Атлантическом океане во время кораблекрушения судна "Бурбон Род".
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