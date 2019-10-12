Випуск новин за 11:00: Протест у Маріуполі. Зниклі моряки
У випуску новин за 11 жовтня станом на 11:00 – у Маріуполі близько сотні людей влаштували мітинг під офісом Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Людмила Денісова назвала імена шістьох моряків-українців, які зникли в Атлантичному океані, під час кораблетрощі судна "Бурбон Род".
Також у випуску:
Ніч на Сході минула під міноментим вогнем ворога. На щастя обійшлось без втрат для наших армійців.
Нетверезий водій у Києві збив мотоцикліста, хотів втекти з місця аварії, а згодом ще й поліз в бійку з перехожими, які намагались його затримати.
Юлія Мендель потрапила в черговий скандал з журналістами під час пресконференції Володимира Зеленського.
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