Випуск новин за 11:00: Протест у Маріуполі. Зниклі моряки

У випуску новин за 11 жовтня станом на 11:00 – у Маріуполі близько сотні людей влаштували мітинг під офісом Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Людмила Денісова назвала імена шістьох моряків-українців, які зникли в Атлантичному океані, під час кораблетрощі судна "Бурбон Род".

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