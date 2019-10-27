Выпуск новостей за 11:00: Протесты в Чили. Новый глава Луганщины
В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 11:00 – президент Чили призвал правительство уйти в отставку. Такое заявление Себастьян Пиньера сделал на фоне массовых протестов, что уже неделю не утихают в стране. Луганщина получила нового руководителя – Сергея Гайдая. Сначала его рассматривали, как кандидата на заместителя председателя Закарпатской ОГА, потом – председателя Кировоградской ОГА.
Также в выпуске:
Сразу в двух крупнейших городах Испании прошли масштабные протесты.
В Нидерландах тормозят строительство южного российского газопровода в обход Украины.
Правоохранители задержали иностранцев, которые устроили смертельную резню в Одессе.
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