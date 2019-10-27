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      Выпуск новостей за 11:00: Протесты в Чили. Новый глава Луганщины

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 11:00 – президент Чили призвал правительство уйти в отставку. Такое заявление Себастьян Пиньера сделал на фоне массовых протестов, что уже неделю не утихают в стране. Луганщина получила нового руководителя – Сергея Гайдая. Сначала его рассматривали, как кандидата на заместителя председателя Закарпатской ОГА, потом – председателя Кировоградской ОГА.

      Также в выпуске:

      Сразу в двух крупнейших городах Испании прошли масштабные протесты.

      В Нидерландах тормозят строительство южного российского газопровода в обход Украины.

      Правоохранители задержали иностранцев, которые устроили смертельную резню в Одессе.

      blog_ava
      Это так по-русски: в Екатеринбурге установили пластиковые фонари
      сегодня
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      Теги: Выпуск новостей Новости Луганска Чили
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