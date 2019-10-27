Выпуск новостей за 11:00: Протесты в Чили. Новый глава Луганщины

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 11:00 – президент Чили призвал правительство уйти в отставку. Такое заявление Себастьян Пиньера сделал на фоне массовых протестов, что уже неделю не утихают в стране. Луганщина получила нового руководителя – Сергея Гайдая. Сначала его рассматривали, как кандидата на заместителя председателя Закарпатской ОГА, потом – председателя Кировоградской ОГА.

Также в выпуске: Сразу в двух крупнейших городах Испании прошли масштабные протесты. В Нидерландах тормозят строительство южного российского газопровода в обход Украины. Правоохранители задержали иностранцев, которые устроили смертельную резню в Одессе.