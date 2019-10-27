Випуск новин за 11:00: Протести у Чилі. Новий очільник Луганщини

У випуску новин за 27 жовтня станом на 11:00 – президент Чилі закликав уряд піти у відставку. Таку заяву Себастьян Піньєра зробив на тлі масових протестів, що вже тиждень не вщухають в країні. Луганщина отримала нового очільника – Сергія Гайдая. Спочатку його розглядали, як кандидата на заступника голови Закарпатської ОДА, потім – голови Кіровоградської ОДА.

Також у випуску: Одразу у двох найбільших містах Іспанія пройшли масштабні протести. В Нідерландах гальмують будівництво південного російського газопроводу в обхід України. Правоохоронці затримали іноземців, які влаштували смертельну різанину в Одесі.