Выпуск новостей за 11:00: Рейтинги Путина. Мародерство "желтых жилетов"

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 11:00 – рейтинг Владимира Путина стремительно катится вниз. Повышение пенсионного возраста, цен на вывоз мусора, легализация цензуры и покушение на свободу интернета россиянам оказались не по нраву. Протесты "желтых жилетов" переросли в настоящее мародерство. Демонстранты крушили все, что попадалось им на глаза, даже ограбили бутик Hugo Boss и Lacoste

Также в выпуске: За прошедшие сутки пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов. В Киеве началась реконструкция Шулявского моста.