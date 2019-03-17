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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Выпуск новостей за 11:00: Рейтинги Путина. Мародерство "желтых жилетов"

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 11:00 – рейтинг Владимира Путина стремительно катится вниз. Повышение пенсионного возраста, цен на вывоз мусора, легализация цензуры и покушение на свободу интернета россиянам оказались не по нраву. Протесты "желтых жилетов" переросли в настоящее мародерство. Демонстранты крушили все, что попадалось им на глаза, даже ограбили бутик Hugo Boss и Lacoste

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки пророссийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов.

      В Киеве началась реконструкция Шулявского моста.

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      Теги: Протесты "желтых жилетов" рейтинги Владимир Путин Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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