Выпуск новостей за 11:00: Рейтинги Путина. Мародерство "желтых жилетов"
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 11:00 – рейтинг Владимира Путина стремительно катится вниз. Повышение пенсионного возраста, цен на вывоз мусора, легализация цензуры и покушение на свободу интернета россиянам оказались не по нраву. Протесты "желтых жилетов" переросли в настоящее мародерство. Демонстранты крушили все, что попадалось им на глаза, даже ограбили бутик Hugo Boss и Lacoste
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Источник: 24 канал
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