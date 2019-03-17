Випуск новин за 11:00: Рейтинги Путіна. Мародерство "жовтих жилетів"

У випуску новин за 17 березня станом на 11:00 – рейтинг Володимира Путіна стрімко котиться вниз. Підвищення пенсійного віку, цін на вивіз сміття, легалізація цензури та замах на свободу інтернету росіянам виявилися не до вподоби. Протести "жовтих жилетів" переросли у справжнє мародерство. Демонстранти трощили все, що траплялося їм на очі, навіть пограбували бутик Hugo Boss та Lacoste.

Також у випуску: За минулу добу проросійські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів. У Києві розпочалася реконструкція Шулявського мосту.