Випуск новин за 11:00: Рейтинги Путіна. Мародерство "жовтих жилетів"
У випуску новин за 17 березня станом на 11:00 – рейтинг Володимира Путіна стрімко котиться вниз. Підвищення пенсійного віку, цін на вивіз сміття, легалізація цензури та замах на свободу інтернету росіянам виявилися не до вподоби. Протести "жовтих жилетів" переросли у справжнє мародерство. Демонстранти трощили все, що траплялося їм на очі, навіть пограбували бутик Hugo Boss та Lacoste.
Також у випуску:
За минулу добу проросійські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів.
У Києві розпочалася реконструкція Шулявського мосту.
Джерело: 24 канал
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