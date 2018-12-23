Выпуск новостей за 11:00: Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму. Цунами в Индонезии

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 11:00 – в Генассамблее Организации Объединенных Наций осудили нарушения прав человека в оккупированном Крыму и приняли соответствующую резолюцию. Документ, предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций. Индонезию накрыло цунами: погибли 168 человек, более 700 – ранены. Стихия охватила самые популярные туристические курорты страны.

Также в выпуске: В Днепре задержали рабовладельцев, которые под прикрытием реабилитации заставляли мужчин выполнять строительные работы. В 78 объединенных территориальных общинах в Украине происходят выборы. Журналисты 24 канала проверили, придерживаются ли предприниматели на праздничных ярмарках в Киеве техники безопасности. Медики сообщили, что пострадавшие от взрыва во Львове находятся в стабильно тяжелом состоянии.