Выпуск новостей за 11:00: Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму. Цунами в Индонезии
В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 11:00 – в Генассамблее Организации Объединенных Наций осудили нарушения прав человека в оккупированном Крыму и приняли соответствующую резолюцию. Документ, предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций. Индонезию накрыло цунами: погибли 168 человек, более 700 – ранены. Стихия охватила самые популярные туристические курорты страны.
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