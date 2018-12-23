Випуск новин за 11:00: Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму. Цунамі в Індонезії

У випуску новин за 23 грудня станом на 11:00 – в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй засудили порушення прав людини в окупованому Криму й ухвалили відповідну резолюцію. Документ, запропонований Києвом, підтримали 67 делегацій. Індонезію накрило цунамі: загинуло 168 осіб, понад 700 – травмовані. Стихія охопила найпопулярніші туристичні курорти країни.

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