Выпуск новостей за 11:00: Рождественская литургия в Софии Киевской. Погода в Украине
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 11:00 – в Софии Киевской проходит богослужение под началом митрополита Епифания. По всей территории Украины ожидаются осадки, за исключением Закарпатья – там будет пасмурно, но не будет идти снег.
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Источник: 24 канал
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