Выпуск новостей за 11:00: Рождественская литургия в Софии Киевской. Погода в Украине

В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 11:00 – в Софии Киевской проходит богослужение под началом митрополита Епифания. По всей территории Украины ожидаются осадки, за исключением Закарпатья – там будет пасмурно, но не будет идти снег.

Также в выпуске: Чем удивляют украинские города туристов во время Рождества.