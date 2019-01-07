Випуск новин за 11:00: Різдвяна літургія у Софії Київській. Погода в Україні
У випуску новин за 7 січня станом на 11:00 – у Софії Київській відбувається богослужіння під приводом митрополита Епіфанія. По всій території України очікуються опади, за винятком Закарпаття – там буде похмуро, але не сніжитиме.
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Джерело: 24 канал
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