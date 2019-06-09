Выпуск новостей за 11:00: Съезд партии "Слуга народа". Выборы в Казахстане

В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 11:00 – в ботаническом саду имени Гришко политсила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" собирается представить свою команду.

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