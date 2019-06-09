13:17
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Выпуск новостей за 11:00: Съезд партии "Слуга народа". Выборы в Казахстане

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 11:00 – в ботаническом саду имени Гришко политсила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" собирается представить свою команду.

      Также в выпуске:

      Враг 22 раза обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, в результате один боец ВСУ – ранен.

      В Херсоне патрульный снес на дороге двух человек, он был на своем авто и сообщил сам правоохранителям об аварии.

      Крупный пожар произошел в Варшаве – пламя охватило небоскреб.

      Политическая партия "Европейская Солидарность" провела съезд, на котором партийцы определились со списком кандидатов на досрочные выборы в Верховную Раду.

      blog_ava
      Меню на пикник: 14 рецептов блюд, которые можно приготовить на природе
      сегодня
      145192
      Теги: Слуга народа Выпуск новостей Новости Казахстана
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сегодня , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 35
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 480
      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      сегодня , 09:05 Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      613
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      сегодня , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      Блог Соцмережі 1102
      Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      8 июня , 22:02 Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      Ірина Полицька 662
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук