Выпуск новостей за 11:00: Съезд партии "Слуга народа". Выборы в Казахстане
В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 11:00 – в ботаническом саду имени Гришко политсила президента Владимира Зеленского "Слуга народа" собирается представить свою команду.
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Источник: 24 канал
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