Випуск новин за 11:00: З'їзд партії "Слуга народу". Вибори у Казахстані

У випуску новин за 9 червня станом на 11:00 – в ботанічному саду імені Гришка політсила президента Володимира Зеленського "Слуга народу" збирається представити свою команду.

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