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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
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      Випуск новин за 11:00: З'їзд партії "Слуга народу". Вибори у Казахстані

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 червня станом на 11:00 – в ботанічному саду імені Гришка політсила президента Володимира Зеленського "Слуга народу" збирається представити свою команду.

      Також у випуску:

      Ворог 22 рази обстріляв позиції українських військових на Донбасі, в результаті один боєць ЗСУ – поранений.

      У Херсоні патрульний зніс на дорозі двох людей, він був на власному авто і повідомив сам правоохоронцям про аварію.

      Масштабна пожежа сталася у Варшаві – полум'я охопило хмарочос.

      Політична партія "Європейська Солідарність" провела з'їзд, на якому партійці визначилися зі списком кандидатів на дострокові вибори до Верховної Ради.

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      Теги: Випуск новин Слуга народу Новини Казахстану
      Джерело: 24 канал
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