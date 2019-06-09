Випуск новин за 11:00: З'їзд партії "Слуга народу". Вибори у Казахстані
У випуску новин за 9 червня станом на 11:00 – в ботанічному саду імені Гришка політсила президента Володимира Зеленського "Слуга народу" збирається представити свою команду.
Також у випуску:
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Масштабна пожежа сталася у Варшаві – полум'я охопило хмарочос.
Політична партія "Європейська Солідарність" провела з'їзд, на якому партійці визначилися зі списком кандидатів на дострокові вибори до Верховної Ради.
Джерело: 24 канал
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