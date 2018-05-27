Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку Сенцова

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. В результате обстрелов – 1 украинский военнослужащий погиб, еще 4 – ранены. Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 14-й день, поддержали в Нью-Йорке. На акцию на Times Square пришли около полусотни человек.

Также в выпуске: Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов. Коммунальщики всю ночь убирали в Киеве мусор. Перинатальный центр во Львове до сих пор не заработал после официального открытия президентом Порошенко.