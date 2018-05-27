12:25
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 10°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку Сенцова

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. В результате обстрелов – 1 украинский военнослужащий погиб, еще 4 – ранены. Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 14-й день, поддержали в Нью-Йорке. На акцию на Times Square пришли около полусотни человек.

Также в выпуске:

Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов.

Коммунальщики всю ночь убирали в Киеве мусор.

Перинатальный центр во Львове до сих пор не заработал после официального открытия президентом Порошенко.

Теги: Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Новости США Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук