Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Акція на підтримку Сенцова

У випуску новин за 27 травня станом на 11:00 – минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння. В результаті обстрілів – 1 український військовослужбовець загинув, ще 4 – поранені. Олега Сенцова, який голодує у російській вязниці 14-й день, підтримали в Нью-Йорку. На акцію на Times Square прийшли близько півсотні людей.

Також у випуску: Мадридський "Реал" виграв Лігу чемпіонів. Комунальники цілу ніч прибирали Київ від сміття. Перинатальний центр у Львові досі не запрацював після офіційного відкриття президентом Порошенком.