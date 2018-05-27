Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Акція на підтримку Сенцова
У випуску новин за 27 травня станом на 11:00 – минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння. В результаті обстрілів – 1 український військовослужбовець загинув, ще 4 – поранені. Олега Сенцова, який голодує у російській вязниці 14-й день, підтримали в Нью-Йорку. На акцію на Times Square прийшли близько півсотні людей.
Також у випуску:
Мадридський "Реал" виграв Лігу чемпіонів.
Комунальники цілу ніч прибирали Київ від сміття.
Перинатальний центр у Львові досі не запрацював після офіційного відкриття президентом Порошенком.
Джерело: 24 Канал
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