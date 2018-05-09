Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. День победы над нацизмом

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 11:00 – в ночь на 9 мая из-за вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще четверо воинов получили ранения. Есть потери и среди врагов, по данным разведки одного оккупанта уничтожили, еще пятеро ранены. Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также в выпуске: Россияне празднуют "Победобесие". Пророссийские силы устроили шествие "Бессмертного полка". Националисты блокируют канал "Интер".