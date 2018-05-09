Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. День перемоги над нацизмом

У випуску новин за 9 травня станом на 11:00 – у ніч на 9 травня через ворожий обстріл один український військовий загинув, ще четверо воїнів отримали поранення. Є втрати і серед ворогів, за даними розвідки одного окупанта знищено, ще п'ятьох поранено. Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Також у випуску: Росіяни святкують "Побєдобєсіє". Проросійські сили влаштували ходу "Безсмертного полку". Націоналісти блокують канал "Інтер".