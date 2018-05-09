Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. День перемоги над нацизмом
У випуску новин за 9 травня станом на 11:00 – у ніч на 9 травня через ворожий обстріл один український військовий загинув, ще четверо воїнів отримали поранення. Є втрати і серед ворогів, за даними розвідки одного окупанта знищено, ще п'ятьох поранено. Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Також у випуску:
Росіяни святкують "Побєдобєсіє".
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Націоналісти блокують канал "Інтер".
Джерело: 24 Канал
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