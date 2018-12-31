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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Главные события 2018 года

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 11:00 – двое украинских защитников этой ночью были ранены. Боевики упорно игнорируют объявленное накануне Новогоднее перемирие. Нападения на активистов, плен украинских моряков, создание поместной церкви. Вспомним события 2018, которые уже стали историей.

      Также в выпуске:

      В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания.

      В новогоднюю ночь киевский метрополитен будет работать почти до 4-х часов утра.

      Теги: Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Православная церковь Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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