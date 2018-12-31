Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Главные события 2018 года

В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 11:00 – двое украинских защитников этой ночью были ранены. Боевики упорно игнорируют объявленное накануне Новогоднее перемирие. Нападения на активистов, плен украинских моряков, создание поместной церкви. Вспомним события 2018, которые уже стали историей.

Также в выпуске: В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. В новогоднюю ночь киевский метрополитен будет работать почти до 4-х часов утра.