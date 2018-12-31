Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Головні події 2018 року

У випуску новин за 31 грудня станом на 11:00 – двоє українських захисників цієї ночі були поранені. Бойовики затято ігнорують оголошене напередодні Новорічне перемир'я. Напади на активістів, полон українських моряків, створення помісної церкви. Пригадаємо події 2018, що вже стали історією.

Також у випуску: В Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія. В новорічну ніч київський метрополітен працюватиме майже до 4-х годин ранку.