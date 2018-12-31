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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Головні події 2018 року

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 11:00 – двоє українських захисників цієї ночі були поранені. Бойовики затято ігнорують оголошене напередодні Новорічне перемир'я. Напади на активістів, полон українських моряків, створення помісної церкви. Пригадаємо події 2018, що вже стали історією.

      Також у випуску:

      В Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія.

      В новорічну ніч київський метрополітен працюватиме майже до 4-х годин ранку.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Українці в полоні РФ Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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