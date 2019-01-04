Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Исчезновение украинского политзаключенного
В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 11:00 – пророссийские боевики стреляют по хутору Вольный, вблизи Зайцевого, один защитник ранен. В Крымском СИЗО исчез украинский политзаключенный Евгений Панов. Связь с ним исчезла после его перевода из одного следственного изолятора в другой.
Также в выпуске:
На Львовщине со второй половины февраля возьмутся массово вакцинировать школьников с согласия родителей.
В Днепре мужчина на угнанном авто устроил пьяное ДТП и протаранил маршрутку.
На Днепропетровщине приход Московского патриархата перешла в ряды Православной церкви Украины
Источник: 24 канал
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