Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Исчезновение украинского политзаключенного

В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 11:00 – пророссийские боевики стреляют по хутору Вольный, вблизи Зайцевого, один защитник ранен. В Крымском СИЗО исчез украинский политзаключенный Евгений Панов. Связь с ним исчезла после его перевода из одного следственного изолятора в другой.

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