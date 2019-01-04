Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Зникнення українського політв'язня

У випуску новин за 4 січня станом на 11:00 – проросійські бойовики стріляють по хутору Вільний, поблизу Зайцевого, одного захисника поранено. У Кримському СІЗО зник український політв'язень Євген Панов. Звя'зок з ним зник після його переведення з одного слідчого ізолятора в інший.

Також у випуску: На Львівщині з другої половини лютого візьмуться масово вакцинувати школярів за згодою батьків. У Дніпрі на викраденому авто влаштував п’яну ДТП та протаранив маршрутку. На Дніпропетровщині парафія Московського патріархату перейшла у лави Православної церкви України