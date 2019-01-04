Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Зникнення українського політв'язня
У випуску новин за 4 січня станом на 11:00 – проросійські бойовики стріляють по хутору Вільний, поблизу Зайцевого, одного захисника поранено. У Кримському СІЗО зник український політв'язень Євген Панов. Звя'зок з ним зник після його переведення з одного слідчого ізолятора в інший.
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Джерело: 24 канал
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