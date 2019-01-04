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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Зникнення українського політв'язня

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 січня станом на 11:00 – проросійські бойовики стріляють по хутору Вільний, поблизу Зайцевого, одного захисника поранено. У Кримському СІЗО зник український політв'язень Євген Панов. Звя'зок з ним зник після його переведення з одного слідчого ізолятора в інший.

      Також у випуску:  

      На Львівщині з другої половини лютого візьмуться масово вакцинувати школярів за згодою батьків.

      У Дніпрі на викраденому авто влаштував п’яну ДТП та протаранив маршрутку.

      На Дніпропетровщині парафія Московського патріархату перейшла у лави Православної церкви України

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 канал
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