Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Солсбери без "Новичка"
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 11:00 – в течение прошедших суток на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен. Британский город Солсбери, в котором пытались отравить экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, объявили полностью очищенным от нервно-паралитического вещества "Новичок".
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Источник: 24 канал
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