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      Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Солсбери без "Новичка"

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 11:00 – в течение прошедших суток на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен. Британский город Солсбери, в котором пытались отравить экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, объявили полностью очищенным от нервно-паралитического вещества "Новичок".

      Также в выпуске:

      После долгих лет испытаний наконец в космос SpaceX запустил ракету Dragon B 2.

      Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

      Адвокаты Геннадия Дронова, приговоренного к 10-ти годам лишения свобода за кровавую аварию на Сумской в Харькове, просят президента помиловать своего подопечного.

      blog_ava
      Какими будут последствия войны компроматов на кандидатов в президенты?
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      Теги: Отравление Сергея Скрипаля Отравление водой в Макеевке Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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