Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Солсбери без "Новичка"

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 11:00 – в течение прошедших суток на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен. Британский город Солсбери, в котором пытались отравить экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, объявили полностью очищенным от нервно-паралитического вещества "Новичок".

Также в выпуске: После долгих лет испытаний наконец в космос SpaceX запустил ракету Dragon B 2. Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Адвокаты Геннадия Дронова, приговоренного к 10-ти годам лишения свобода за кровавую аварию на Сумской в Харькове, просят президента помиловать своего подопечного.