Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Солсбері без "Новачка"

У випуску новин за 2 березня станом на 11:00 – минулої доби на фронті були інтенсивні обстріли з мінометів та артилерії, один військовий поранений. Британське місто Солсбері, у якому намагалися отруїти екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, оголосили повністю очищеним від нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Також у випуску: Після тривалих років випробувань нарешті в космос SpaceX запустив ракету Dragon B 2. Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів, та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Адвокати Геннадія Дронова, засудженого до 10-ти років ув'язення через криваву аварію на Сумській у Харкові, просять президента помилувати свого підопічного.