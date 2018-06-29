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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Стрельба в США

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 11:00 – пророссийские наемники продолжают атаковать позиции украинских защитников на Донбассе, четверо наших бойцов погибли. В США мужчина открыл стрельбу в редакции газеты, написавшей о нем критическую статью.

Также в выпуске:

Лидеры ЕС продлили антироссийские санкции еще на полгода.

Во Львове во время ремонта на одной из улиц наткнулись на еврейские надгробия.

Теги: Война на Донбассе Новости США Выпуск новостей Криминальные новости Украина – Россия Жертвы Операция Объединенных сил Оружие
Источник: 24 канал
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