Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Стрельба в США

Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Стрельба в СШАВыпуск новостей 28 Читати новину українською
В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 11:00 – пророссийские наемники продолжают атаковать позиции украинских защитников на Донбассе, четверо наших бойцов погибли. В США мужчина открыл стрельбу в редакции газеты, написавшей о нем критическую статью.
Также в выпуске:
Лидеры ЕС продлили антироссийские санкции еще на полгода.
Во Львове во время ремонта на одной из улиц наткнулись на еврейские надгробия.
Источник: 24 канал
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