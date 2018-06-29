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      Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Стрілянина у США

      Випуск новин 107 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 червня станом на 11:00 – проросійські найманці продовжують атакувати позиції українських захисників на Донбасі, четверо наших бійців загинули. У США чоловік розпочав стрільбу по редакції газети, яка написала про нього критичну статтю.

      Також у випуску:

      Лідери ЄС продовжили антиросійські санкції ще на півроку.

      У Львові під час ремонту на одній з вулиць натрапили на єврейські надгробки. 

      Теги: Жертви Новини США Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія Кримінальні новини Операція Об'єднаних сил Зброя
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 29 червня
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