Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Стрілянина у США
У випуску новин за 29 червня станом на 11:00 – проросійські найманці продовжують атакувати позиції українських захисників на Донбасі, четверо наших бійців загинули. У США чоловік розпочав стрільбу по редакції газети, яка написала про нього критичну статтю.
Також у випуску:
Лідери ЄС продовжили антиросійські санкції ще на півроку.
У Львові під час ремонту на одній з вулиць натрапили на єврейські надгробки.
Джерело: 24 канал
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