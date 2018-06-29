Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Стрілянина у США

У випуску новин за 29 червня станом на 11:00 – проросійські найманці продовжують атакувати позиції українських захисників на Донбасі, четверо наших бійців загинули. У США чоловік розпочав стрільбу по редакції газети, яка написала про нього критичну статтю.

Також у випуску: Лідери ЄС продовжили антиросійські санкції ще на півроку. У Львові під час ремонту на одній з вулиць натрапили на єврейські надгробки.