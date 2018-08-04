Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Торговля людьми
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 11:00 – пророссийские боевики 36 раз открывали огонь по украинским позициям, к счастью, потерь среди военных ВСУ нет. На Закарпатье женщина хотела продать соседку с ее ребенком для попрошайничества.
Также в выпуске:
Луценко сообщил, что делом Екатерины Гандзюк займется СБУ.
Украинских чиновников поймали на покупке элитных авто по цене "Жигулей".
СБУ задержала дезертира, который с украинской армии перешел на сторону русских во время оккупации Крыма.
Источник: 24 канал
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