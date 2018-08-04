Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Торговля людьми

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 11:00 – пророссийские боевики 36 раз открывали огонь по украинским позициям, к счастью, потерь среди военных ВСУ нет. На Закарпатье женщина хотела продать соседку с ее ребенком для попрошайничества.

Также в выпуске: Луценко сообщил, что делом Екатерины Гандзюк займется СБУ. Украинских чиновников поймали на покупке элитных авто по цене "Жигулей". СБУ задержала дезертира, который с украинской армии перешел на сторону русских во время оккупации Крыма.