Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Торгівля людьми
У випуску новин за 4 серпня станом на 11:00 – проросійські бойовики 36 разів відкривали вогонь по українським позиціях, на щастя, втрат серед військових ЗСУ немає. На Закарпатті жінка хотіла продати сусідку з її дитиною для жебракування.
Також у випуску:
Луценко повідомив, що справою щодо Катерини Гандзюк займеться СБУ.
Українських чиновників упіймали на купівлі елітних авто за ціною "Жигулів".
СБУ затримала дезертира, який з української армії перейшов на бік росіян під час окупації Криму.
Джерело: 24 канал
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