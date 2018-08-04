13:02
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Торгівля людьми

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 серпня станом на 11:00 – проросійські бойовики 36 разів відкривали вогонь по українським позиціях, на щастя, втрат серед військових ЗСУ немає. На Закарпатті жінка хотіла продати сусідку з її дитиною для жебракування.

Також у випуску:

Луценко повідомив, що справою щодо Катерини Гандзюк займеться СБУ.

Українських чиновників упіймали на купівлі елітних авто за ціною "Жигулів".

СБУ затримала дезертира, який з української армії перейшов на бік росіян під час окупації Криму.

 

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Гроші
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
сьогодні, 13:00 Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
Уляна Корицька 27
Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира
сьогодні, 12:45 Недбалі авіакомпанії та туроператори: як відшкодувати збитки пасажира
Яніна Ткачук 2807
Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар
сьогодні, 12:02 Гаряче літо 2018: чи вдасться Кличку витримати удар
Петро Охотін
Чому муніципальні варти перетворились в міські армії для тиску на громадян
сьогодні, 11:00 Чому муніципальні варти перетворились в міські армії для тиску на громадян
Мустафа Найєм
Подорожі Україною: неймовірні місця Херсонщини, які вражають красою
сьогодні, 10:05 Подорожі Україною: неймовірні місця Херсонщини, які вражають красою
Анастасія Ковач-Петрушенко
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук