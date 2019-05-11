Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Убийство в Донецком СИЗО

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 11:00 – враг бил из минометов 120-го калибра и артиллерии по окрестностям Новозвановки, Новолуганска и густонаселенной Попасной, из гранатометов и стрелкового оружия – по позициям ВСУ под Горловкой. Была стрельба и на окраинах Авдеевки, что под Донецком. Один военный ранен. В Донецком СИЗО убили ребенка, тело несовершеннолетнего нашли накануне.

Также в выпуске: В АП отреагировали на видеообращение Зеленского относительно затягивания даты инаугурации. В Колумбии прогремел взрыв в пороховой мастерской, по меньшей мере 4 человека погибли. Съезд "Самопомичи": партия идет на парламентские выборы, – заявил лидер Андрей Садовый.

Источник: 24 канал