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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Убийство в Донецком СИЗО

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 11:00 – враг бил из минометов 120-го калибра и артиллерии по окрестностям Новозвановки, Новолуганска и густонаселенной Попасной, из гранатометов и стрелкового оружия – по позициям ВСУ под Горловкой. Была стрельба и на окраинах Авдеевки, что под Донецком. Один военный ранен. В Донецком СИЗО убили ребенка, тело несовершеннолетнего нашли накануне.

      Также в выпуске:

      В АП отреагировали на видеообращение Зеленского относительно затягивания даты инаугурации.

      В Колумбии прогремел взрыв в пороховой мастерской, по меньшей мере 4 человека погибли.

      Съезд "Самопомичи": партия идет на парламентские выборы, – заявил лидер Андрей Садовый.

      blog_ava
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      Теги: Новости Донецка Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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