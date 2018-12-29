Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Взрыв в Египте

В выпуске новостей за 29 декабря, по состоянию на 11:00 – в полночь должно было начать действовать "новогоднее перемирие", но оккупанты продолжают обстрелы из минометов калибра 82 миллиметра вблизи поселков Новотошковское и Гнутово. Ранение получил один военный. В Египте, проезжая мимо пирамиды Гизы, туристический автобус подорвался на дороге. Двое людей погибли на месте, еще 12 – ранены.

Также в выпуске: На Львовщине попрощались с военным Евгением Тоненьковым. Вступило в силу продление экономических санкций против России. Под ограничениями страна-оккупант останется до 31 июля. На Филиппинах на острове Минданао было мощное землетрясение, вибрации ощущались в радиусе 250 километров.