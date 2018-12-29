Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Вибух у Єгипті

У випуску новин за 29 грудня станом на 11:00 – опівночі повинно було почати діяти "новорічне перемир'я", але окупанти продовжують обстріли з мінометів калібру 82 міліметра поблизу селищ Новотошківське та Гнутове. Поранення отримав один військовий. В Єгипті, проїжджаючи повз піраміди Гізи, туристичний автобус підірвався на дорозі. Двоє людей загинули на місці, ще 12 – поранені.

Також у випуску: На Львівщині попрощалися з військовим Євгеном Тоненьковим. Вступило в дію продовження економічних санкцій проти Росії. Під обмеженнями країна-окупант залишиться до 31 липня. На Філіппінах на острові Мінданао був потужний землетрус, вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.