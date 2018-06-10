Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Взрыв в ночном клубе

В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 11:00 – прошлые сутки на Востоке были неспокойными, в результате обстрелов 2 украинских военных получили ранения, российские наемники 30 раз нарушали режим тишины. По данным разведки, 2 оккупантов уничтожены и 5 ранены. В ночном клубе в Сумах посетитель швырнул гранату в охранника, пострадали 7 человек.

Также в выпуске: "Большая семерка" поддержала Украину. В Симферопольском СИЗО отрицают голодание Балуха. В Москве состоится митинг за права граждан.