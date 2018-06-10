Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Взрыв в ночном клубе
В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 11:00 – прошлые сутки на Востоке были неспокойными, в результате обстрелов 2 украинских военных получили ранения, российские наемники 30 раз нарушали режим тишины. По данным разведки, 2 оккупантов уничтожены и 5 ранены. В ночном клубе в Сумах посетитель швырнул гранату в охранника, пострадали 7 человек.
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Источник: 24 Канал
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