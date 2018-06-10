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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Вибух у нічному клубі

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 червня станом на 11:00 – минула доба на Сході була неспокійною, в результаті обстрілів 2 українських військових отримали поранення, російські найманці 30 разів порушували режим тиші. За даними розвідки, 2 окупанти знищено та 5 поранено. У нічному клубі в Сумах відвідувач жбурнув гранату в охоронця, постраждали 7 людей.

Також у випуску:

"Велика сімка" підтримала Україну.

У Сімферопольському СІЗО заперечують голодування Балуха.

У Москві відбудеться мітинг за права громадян.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Суми
Джерело: 24 Канал
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