Випуск новин за 11:00: Ситуація на фронті. Вибух у нічному клубі
У випуску новин за 10 червня станом на 11:00 – минула доба на Сході була неспокійною, в результаті обстрілів 2 українських військових отримали поранення, російські найманці 30 разів порушували режим тиші. За даними розвідки, 2 окупанти знищено та 5 поранено. У нічному клубі в Сумах відвідувач жбурнув гранату в охоронця, постраждали 7 людей.
Також у випуску:
"Велика сімка" підтримала Україну.
У Сімферопольському СІЗО заперечують голодування Балуха.
У Москві відбудеться мітинг за права громадян.
Джерело: 24 Канал
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