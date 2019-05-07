Выпуск новостей за 11:00: Состояние потерпевшей украинки в Шереметьево. Отставка Мари Йованович

В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 11:00 – 50-летняя украинка Татьяна Белик, которая была травмирована в результате авиакатастрофы в российском аэропорту Шереметьево до сих пор находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги тела и верхних дыхательных путей. Мари Йованович досрочно сложит полномочия чрезвычайного и полномочного посла США в Украине. Последним ее днем на этой должности будет 2

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Петр Порошенко не смог прийти на допрос в ГПУ, однако в этот момент был на церемонии присяги судей Верховного суда.

За прошедшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции украинской армии, один военный получил ранение.

В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула, где победил оппозиционер.