Выпуск новостей за 11:00: Состояние потерпевшей украинки в Шереметьево. Отставка Мари Йованович
В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 11:00 – 50-летняя украинка Татьяна Белик, которая была травмирована в результате авиакатастрофы в российском аэропорту Шереметьево до сих пор находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги тела и верхних дыхательных путей. Мари Йованович досрочно сложит полномочия чрезвычайного и полномочного посла США в Украине. Последним ее днем на этой должности будет 2
Также в выпуске:
Петр Порошенко не смог прийти на допрос в ГПУ, однако в этот момент был на церемонии присяги судей Верховного суда.
За прошедшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции украинской армии, один военный получил ранение.
В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула, где победил оппозиционер.
Источник: 24 канал
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