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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Выпуск новостей за 11:00: Состояние потерпевшей украинки в Шереметьево. Отставка Мари Йованович

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 11:00 – 50-летняя украинка Татьяна Белик, которая была травмирована в результате авиакатастрофы в российском аэропорту Шереметьево до сих пор находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги тела и верхних дыхательных путей. Мари Йованович досрочно сложит полномочия чрезвычайного и полномочного посла США в Украине. Последним ее днем на этой должности будет 2

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко не смог прийти на допрос в ГПУ, однако в этот момент был на церемонии присяги судей Верховного суда.

      За прошедшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции украинской армии, один военный получил ранение.

      В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула, где победил оппозиционер.

      blog_ava
      Главные новости 6 мая: новый командующий ООС, детали авиакатастрофы в РФ и роды Меган Маркл
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      Теги: Новости США Авиакатастрофа в Шереметьево Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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