Випуск новин за 11:00: Стан потерпілої українки в Шереметьєво. Відставка Марі Йованович
У випуску новин за 7 травня станом на 11:00 – 50-річна українка Тетяна Бєлік, яка зазнала травм внаслідок авіакатастрофи в російському аеропорту Шереметьєво й досі перебуває у важкому стані, у неї опіки тіла та верхніх дихальних шляхів. Марі Йованович достроково складе повноваження надзвичайного та повноважного посла США в Україні. Останнім її днем на цій посаді буде 20 травня.
Також у випуску:
Петро Порошенко не зміг прийти на допит у ГПУ, натомість у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду.
Минулої доби бойовики 12 разів обстріляли позиції українського війська, один військовий зазнав поранення.
У Туреччині скасували результати виборів мера Стамбула, де переміг опозиціонер.
Джерело: 24 канал
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