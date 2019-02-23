Выпуск новостей за 11:00: Спасательная операция в Карпатах. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 11:00 – спасатели Ивано-Франковской области осуществляют подъем на Поп Иван-Черногорский, чтобы эвакуировать туристов. Российские наемники на Донбассе снова активизировались. 22 февраля они 14 раз нарушали режим прекращения огня.
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Источник: 24 канал
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