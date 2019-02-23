Выпуск новостей за 11:00: Спасательная операция в Карпатах. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 11:00 – спасатели Ивано-Франковской области осуществляют подъем на Поп Иван-Черногорский, чтобы эвакуировать туристов. Российские наемники на Донбассе снова активизировались. 22 февраля они 14 раз нарушали режим прекращения огня.

Также в выпуске: В оккупированном Крыму беркутовцам, которые противостояли активистам Евромайдана, вручили благодарственные письма за мужество и героизм. Основатель Tesla Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов, за которые хочет купить недвижимость в штате Калифорния. В Индии по меньшей мере 65 человек погибли из-за отравления алкоголем, еще полсотни – в больницах.