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      Выпуск новостей за 11:00: Спасательная операция в Карпатах. Ситуация на фронте

      14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 11:00 – спасатели Ивано-Франковской области осуществляют подъем на Поп Иван-Черногорский, чтобы эвакуировать туристов. Российские наемники на Донбассе снова активизировались. 22 февраля они 14 раз нарушали режим прекращения огня.

      Также в выпуске:

      В оккупированном Крыму беркутовцам, которые противостояли активистам Евромайдана, вручили благодарственные письма за мужество и героизм.

      Основатель Tesla Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов, за которые хочет купить недвижимость в штате Калифорния.

      В Индии по меньшей мере 65 человек погибли из-за отравления алкоголем, еще полсотни – в больницах.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ГСЧС Карпаты
      Источник: 24 канал
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