Випуск новин за 11:00: Рятувальна операція у Карпатах. Ситуація на фронті

У випуску новин за 23 лютого станом на 11:00 – рятувальники Івано-Франківської області здійснюють підйом на Піп Іван-Чорногірський, щоб евакуювати туристів. Російські найманці на Донбасі знову активізувались. 22 лютого вони 14 разів порушували режим припинення вогню.

Також у випуску: В окупованому Криму беркутівцям, що протистояли активістам Євромайдану, вручили листи подяки за мужність і героїзм. Засновник Tesla Ілон Маск взяв іпотеку на 61 мільйон доларів, за які хоче купити нерухомість в штаті Каліфорнія. В Індії щонайменше 65 людей загинуло через отруєння алкоголем, ще півсотні – у лікарнях.