Випуск новин за 11:00: Рятувальна операція у Карпатах. Ситуація на фронті
У випуску новин за 23 лютого станом на 11:00 – рятувальники Івано-Франківської області здійснюють підйом на Піп Іван-Чорногірський, щоб евакуювати туристів. Російські найманці на Донбасі знову активізувались. 22 лютого вони 14 разів порушували режим припинення вогню.
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Джерело: 24 канал
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