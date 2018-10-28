Выпуск новостей за 11:00: Спасенные овцы. День освобождения от нацистов
В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 11:00 – овец, которые две недели провели в грузовике в Одессе, наконец разгрузили в Винницкой области. Сегодня в Украине отмечают День освобождения от нацистов, которых выгнали с нашей территории 74 года назад.
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Источник: 24 канал
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