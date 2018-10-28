Выпуск новостей за 11:00: Спасенные овцы. День освобождения от нацистов

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 11:00 – овец, которые две недели провели в грузовике в Одессе, наконец разгрузили в Винницкой области. Сегодня в Украине отмечают День освобождения от нацистов, которых выгнали с нашей территории 74 года назад.

Также в выпуске: За прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, один украинский защитник погиб. В Грузии выбирают нового президента. Количество желающих возглавить страну рекордное – 25 кандидатов.