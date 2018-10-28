Випуск новин за 11:00: Врятовані вівці. День визволення від нацистів

У випуску новин за 28 жовтня станом на 11:00 – овець, які два тижні провели у вантажівці в Одесі,нарешті розвантажили на Віниччині. Сьогодні в Україні відзначають День визволення від нацистів, яких вигнали з нашої території 74 роки тому.

Також у випуску: Минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув. У Грузії вибирають нового президента. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25 кандидатів.