Випуск новин за 11:00: Врятовані вівці. День визволення від нацистів
У випуску новин за 28 жовтня станом на 11:00 – овець, які два тижні провели у вантажівці в Одесі,нарешті розвантажили на Віниччині. Сьогодні в Україні відзначають День визволення від нацистів, яких вигнали з нашої території 74 роки тому.
Також у випуску:
Минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув.
У Грузії вибирають нового президента. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25 кандидатів.
Джерело: 24 канал
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