12:21
28 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 19°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Преподобная Поклонская. Политическое мясо россиян
Вєсті Кремля
22:25, 27 июля
Выпуск новостей за 22:00: Лунное затмение. Трагическое ДТП на Буковине
Вєсті.UA
22:48, 27 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 11:00: Статистика войны в Сирии. Помощь США

Выпуск новостей 6 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 11:00 – по данным ООН, 7 тысяч детей погибли в сирийской войне с 2013 года, по неофициальным данным – 20 тысяч. В Белом доме поддержали выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону.

Также в выпуске:

За минувшие сутки пророссийские боевики 34 раза обстреляли украинские позиции.

На Владимирской горке собрались верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата.

12 украинских моряков вернулись домой из Греции.

Теги: Жертвы Война в Сирии Война на Донбассе Новости США Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сегодня, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Крещение Киевской Руси: подмена фактов, манипуляции и историческая правда
сегодня, 10:53 Крещение Киевской Руси: подмена фактов, манипуляции и историческая правда
Борис Немировський
Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
сегодня, 08:40 Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
Ольга Черненко
28 июля – День Владимира: все самое важное об этом празднике
сегодня, 06:55 28 июля – День Владимира: все самое важное об этом празднике
Андрій Шляхтін
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук