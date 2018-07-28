Выпуск новостей за 11:00: Статистика войны в Сирии. Помощь США

В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 11:00 – по данным ООН, 7 тысяч детей погибли в сирийской войне с 2013 года, по неофициальным данным – 20 тысяч. В Белом доме поддержали выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону.

Также в выпуске: За минувшие сутки пророссийские боевики 34 раза обстреляли украинские позиции. На Владимирской горке собрались верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата. 12 украинских моряков вернулись домой из Греции.