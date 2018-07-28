Выпуск новостей за 11:00: Статистика войны в Сирии. Помощь США
В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 11:00 – по данным ООН, 7 тысяч детей погибли в сирийской войне с 2013 года, по неофициальным данным – 20 тысяч. В Белом доме поддержали выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону.
Также в выпуске:
За минувшие сутки пророссийские боевики 34 раза обстреляли украинские позиции.
На Владимирской горке собрались верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата.
12 украинских моряков вернулись домой из Греции.
Источник: 24 канал
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