Випуск новин за 11:00: Статистика війни у Сирії. Допомога США
У випуску новин за 28 липня станом на 11:00 – за даними ООН, 7 тисяч дітей загинули у сирійській війні з 2013 року, за неофіційними даними – 20 тисяч. У Білому домі підтримали виділення Україні 250 мільйонів доларів на оборону.
Також у випуску:
За минулу добу проросійські бойовики 34 рази обстріляли українські позиції.
На Володимирській гірці зібралися віряни Української православної церкви Київського патріархату.
12 українських моряків повернулись додому з Греції.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі