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Випуск новин за 11:00: Статистика війни у Сирії. Допомога США

Випуск новин 31 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 липня станом на 11:00 – за даними ООН, 7 тисяч дітей загинули у сирійській війні з 2013 року, за неофіційними даними – 20 тисяч. У Білому домі підтримали виділення Україні 250 мільйонів доларів на оборону.

Також у випуску: 

За минулу добу проросійські бойовики 34 рази обстріляли українські позиції.

На Володимирській гірці зібралися віряни Української православної церкви Київського патріархату.

12 українських моряків повернулись додому з Греції.

Теги: Випуск новин Новини США Війна на Донбасі Війна у Сирії Жертви
Джерело: 24 канал
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