Випуск новин за 11:00: Статистика війни у Сирії. Допомога США

У випуску новин за 28 липня станом на 11:00 – за даними ООН, 7 тисяч дітей загинули у сирійській війні з 2013 року, за неофіційними даними – 20 тисяч. У Білому домі підтримали виділення Україні 250 мільйонів доларів на оборону.

Також у випуску: За минулу добу проросійські бойовики 34 рази обстріляли українські позиції. На Володимирській гірці зібралися віряни Української православної церкви Київського патріархату. 12 українських моряків повернулись додому з Греції.