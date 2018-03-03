Выпуск новостей за 11:00: Столкновения под Радой. Мощный циклон
Выпуск новостей 11:51, 3 марта 163 Читати новину українською
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 11:00 под Верховной Радой в палаточном городке произошли столкновения между полицией и митингующими. Есть раненые с обеих сторон. Новый мощный циклон охватил Украину. Синоптики предупреждают о метели и гололеде.
Также в выпуске:
США продлили санкции против России еще на год.
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, двое получили ранения.
Москва в пик непогоды устроила украинцам очередную газовую блокаду. Из-за этого в "Нафтогазе" просят граждан прикрутить батареи.
Источник: 24 Канал
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