Выпуск новостей за 11:00: Столкновения под Радой. Мощный циклон

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 11:00 под Верховной Радой в палаточном городке произошли столкновения между полицией и митингующими. Есть раненые с обеих сторон. Новый мощный циклон охватил Украину. Синоптики предупреждают о метели и гололеде.

Также в выпуске: США продлили санкции против России еще на год. За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, двое получили ранения. Москва в пик непогоды устроила украинцам очередную газовую блокаду. Из-за этого в "Нафтогазе" просят граждан прикрутить батареи.