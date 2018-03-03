Випуск новин за 11:00: Сутички під Радою. Потужний циклон
Випуск новин 11:50, 3 березня 210 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 березня станом на 11:00 – під Верховною Радою у наметовому містечку сталися сутички між поліцією та мітингувальниками. Є поранені з обох боків. Новий потужний циклон охопив Україну. Синоптики попереджають про хуртовини і ожеледь.
Також у випуску:
США продовжили санкції проти Росії ще на рік.
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, двоє дістали поранення.
Москва у пік негоди влаштувала українцям чергову газову блокаду. Через це у "Нафтогазі" просять громадян прикрутити батареї.
Джерело: 24 Канал
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