Выпуск новостей за 11:00: Столкновения "желтых жилетов". Погода в Украине
В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 11:00 – во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов". Полиция применила против демонстрантов в Париже слезоточивый газ, взамен участники акции бросались в правоохранителей камнями. Всего 43 человека задержали. Как сообщает Укргидрометцентр, пол-Украины обильно засыпать снегом, к тому же, температура значительно повысится.
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Источник: 24 канал
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