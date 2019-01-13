Выпуск новостей за 11:00: Столкновения "желтых жилетов". Погода в Украине

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 11:00 – во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов". Полиция применила против демонстрантов в Париже слезоточивый газ, взамен участники акции бросались в правоохранителей камнями. Всего 43 человека задержали. Как сообщает Укргидрометцентр, пол-Украины обильно засыпать снегом, к тому же, температура значительно повысится.

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