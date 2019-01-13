Випуск новин за 11:00: Сутички "жовтих жилетів". Погода в Україні
У випуску новин за 13 січня станом на 11:00 – у Франції тривають протести "жовтих жилетів". Поліція застосувала проти демонстрантів у Парижі сльозогінний газ, натомість учасники акції кидались у правоохоронців камінням. Загалом 43 людини затримали. Як повідомляє Укргідрометцентр, пів-України рясно засипатиме снігом, до того ж, температура значно підвищиться.
Також у випуску:
Внаслідок пожежі на хімзаводі у Калуші ніхто не постраждав, вогнище локалізували.
На Донбасі знов активізувалися ворожі снайпери.
В Одесі зустріли моряків судна, яке затонуло біля Туреччини.
Внаслідок вибуху у центрі Парижа постраждав українець.
Джерело: 24 канал
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