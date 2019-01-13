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      Випуск новин за 11:00: Сутички "жовтих жилетів". Погода в Україні

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 січня станом на 11:00 – у Франції тривають протести "жовтих жилетів". Поліція застосувала проти демонстрантів у Парижі сльозогінний газ, натомість учасники акції кидались у правоохоронців камінням. Загалом 43 людини затримали. Як повідомляє Укргідрометцентр, пів-України рясно засипатиме снігом, до того ж, температура значно підвищиться.

      Також у випуску:

      Внаслідок пожежі на хімзаводі у Калуші ніхто не постраждав, вогнище локалізували.

      На Донбасі знов активізувалися ворожі снайпери.

      В Одесі зустріли моряків судна, яке затонуло біля Туреччини.

      Внаслідок вибуху у центрі Парижа постраждав українець.

      Теги: Негода в Україні Погода Випуск новин Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 канал
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