Выпуск новостей за 11:00: Стрельба в Великобритании. Протесты в Румынии
В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 11:00 – по меньшей мере десять человек пострадали в результате стрельбы в британском Манчестере. В Румынии возобновились масштабные антиправительственные протесты.
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Источник: 24 канал
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