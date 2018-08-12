Выпуск новостей за 11:00: Стрельба в Великобритании. Протесты в Румынии

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 11:00 – по меньшей мере десять человек пострадали в результате стрельбы в британском Манчестере. В Румынии возобновились масштабные антиправительственные протесты.

Также в выпуске: Украинская омбусвумен прокомментировала фейковую информацию об освобождении Олега Сенцова. На передовой обстрелы не утихают. За сутки боевики ранили одного нашего бойца. Скандал вокруг фильма "Стус". В Тель-Авиве тысячи людей вышли на улицы из-за недовольства законом о национальном Еврейском государстве.