Випуск новин за 11:00: Стрілянина у Великобританії. Протести у Румунії
У випуску новин за 12 серпня станом на 11:00 – щонайменше десятеро людей постраждали внаслідок стрілянини у британському Манчестері. У Румунії поновилися масштабні антиурядові протести.
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Джерело: 24 канал
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