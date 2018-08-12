Випуск новин за 11:00: Стрілянина у Великобританії. Протести у Румунії

У випуску новин за 12 серпня станом на 11:00 – щонайменше десятеро людей постраждали внаслідок стрілянини у британському Манчестері. У Румунії поновилися масштабні антиурядові протести.

Також у випуску: Українська омбусвумен прокоментувала фейкову інформацію про звільнення Олега Сенцова. На передовій обстріли не вщухають. За добу бойовики поранили одного нашого бійця. Скандал навколо фільму "Стус". У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на вулиці через невдоволення законом про національну Єврейську державу.