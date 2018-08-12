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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 11:00: Стрілянина у Великобританії. Протести у Румунії

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 серпня станом на 11:00 – щонайменше десятеро людей постраждали внаслідок стрілянини у британському Манчестері. У Румунії поновилися масштабні антиурядові протести.

Також у випуску:

Українська омбусвумен прокоментувала фейкову інформацію про звільнення Олега Сенцова.

На передовій обстріли не вщухають. За добу бойовики поранили одного нашого бійця.

Скандал навколо фільму "Стус". 

У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на вулиці через невдоволення законом про національну Єврейську державу.

Теги: Випуск новин Румунія протести Великобританія
Джерело: 24 канал
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