Выпуск новостей за 11:00: Строительство "Северного потока-2". Дата празднования Рождества

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 11:00 – вместе с тем строительство "Северного потока-2" может затянуться до шести лет. В России признались: пока не имеют судов-трубоукладчиков для завершения прокладки последних 160 километров газопровода. Все чаще в Украине обсуждают новую дату празднования Рождества. Пока одни верующие отмечают его 25 декабря, другие – 7 января.

Также в выпуске: Правительство провело экстренное заседание относительно газа. Движение по Шулявскому путепроводу восстановят до нового года.