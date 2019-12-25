Выпуск новостей за 11:00: Строительство "Северного потока-2". Дата празднования Рождества
В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 11:00 – вместе с тем строительство "Северного потока-2" может затянуться до шести лет. В России признались: пока не имеют судов-трубоукладчиков для завершения прокладки последних 160 километров газопровода. Все чаще в Украине обсуждают новую дату празднования Рождества. Пока одни верующие отмечают его 25 декабря, другие – 7 января.
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